Holebivereniging Çavaria en de provincie West-Vlaanderen lanceren een educatief pakket voor kleuters. Het is in Brugge voorgesteld en moet kleuters in contact brengen met diversiteit.

Nog vaak is lesmateriaal stereotiep. In het nieuwe pakket komen de kinderen voortdurend in contact met de menselijke verscheidenheid in al zijn vormen. Het gaat om een uniek project in het kleuteronderwijs. Met steun van de provincie krijgt elke basisschool in West- Vlaanderen het pakket.