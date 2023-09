‘Dikke Mathille’ keert na restauratie terug naar huidige locatie

In Oostende blijft het beeld 'De Zee', in de volksmond 'Dikke Mathille', liggen waar ze ligt na restauratie. Dat laat de stad weten.

“De laatste weken werd duidelijk dat het voor een aantal Oostendenaars onoverkomelijk is om het beeld ‘De Zee’ van Georges Grard, terug te plaatsen op de oorspronkelijke locatie aan het Kursaal. We vinden dat er echter grotere uitdagingen zijn voor de stad, daarom deze beslissing. We wensen daarmee de polemiek rond het verplaatsen van het kunstwerk te beëindigen”, aldus schepen Björn Anseeuw.

Nauw aan hart

Het is intussen heel duidelijk dat dit beeld veel mensen nauw aan het hart ligt, zegt de stad in een mededeling. "De plannen om ‘Dikke Mathille’ grondig te laten restaureren en volledig in ere te herstellen, worden dan ook onverkort voortgezet. Ze moet daarvoor tijdelijk verplaatst worden, maar zal nadien dus meteen op de huidige locatie teruggeplaatst worden."

Ook de zichtbaarheid van het kunstwerk wil het stadsbestuur verbeteren, door de hagen rondom in te korten.

“Het belangrijkste voor ons is dat ‘Dikke Mathille’ in ere hersteld wordt. Dat is altijd ons doel geweest. Het beeld heeft een heel grondig onderhoud nodig. Dat zal er zo snel mogelijk komen. En daarna plaatsen we het terug op de huidige locatie”, besluit schepen Björn Anseeuw.

BEKIJK OOK: Oostende wil 'Dikke Mathille' terug aan de zeezijde van het Kursaal leggen (18/07/2023):