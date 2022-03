‘Glorie aan Oekraïne en zijn helden’, West-Vlaming wil met nieuwe hymne wereld wakker schudden

Met zijn compositie wil Swerts een vuist maken tegen het zinloze geweld in Oekraïne. Piet vangt in Varsenare enkele gevluchte familieleden van zijn echtgenote op. Zijn nieuwe hymne was op drie dagen klaar en is genoemd naar de strijdkreet 'Glorie aan Oekraïne en zijn helden', Het gaat om een bewerking van bestaande partituren.

Het werk van Piet gaat morgenavond in première in Gent, uitgevoerd door het Brussels Philharmonic. Ook gerenommeerde buitenlandse orkesten zoals dat van Haifa in Israël en het Dallas Symphonic zullen de bewerking van Piet uitvoeren.