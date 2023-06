Boer Joël Martain uit Zillebeke, die vooral bekend raakte dankzij enkele reportages van Paul Jambers, is overleden. Hij werd 84.

Jambers interviewde Joël en zijn zoon Marc destijds, omdat ze beiden een relatie hadden met een Filipijnse vrouw. Zo raakten ze 'wereldbekend' in Vlaanderen.

Wij volgden vader en zoon in december 2014, toen Marc Martain na 67 pogingen eindelijk zijn rijbewijs mocht gaan afhalen in het stadhuis van Ieper. "Hij heeft het gehaald doordat we veel kaarsen hebben aangestoken," zei zijn vader toen nogal sceptisch.

Bekijk hier de reportage uit 2014: