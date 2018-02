‘Liefde tussen de lijnen’ bereidt Oostende voor op Valentijn

Op verschillende plaatsen in de kuststad kan je genieten van literatuur, muziek en poëzie met als rode draad liefde tussen de lijnen. De telefooncellen zijn de blikvangers van het festival. Wie de hoorn van de haak neemt, krijgt zowaar een dichter aan de lijn.

.@StadaanZee brengt poëzie tot bij de mensen in de winkelstraten tijdens Liefde tussen de lijnen, het jaarlijks literair event in teken van Valentijn. Wie de hoorn opneemt in het telefoonhokje krijgt een dichter aan de lijn. Origineel! #lokaaldna pic.twitter.com/TsjOd9Jddh

