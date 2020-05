‘Verhaal van hoop en ontgoocheling’: Burgemeester Ingelmunster getuigt n.a.v. Kinderwensweek

1 op 6 ouders in Vlaanderen wil kinderen, maar slaagt daar niet in. En dat heeft een grote impact, zowel medisch als emotioneel, en tijdens de coronacrisis nog meer dan anders. Kurt Windels, de burgemeester van Ingelmunster, getuigt.

De weg naar kinderen liep een 15-tal jaar geleden ook voor de burgemeester van Ingelmunster Kurt Windels en z’n vrouw Ina niet over rozen. Ze getuigen naar aanleiding van de Vlaamse Kinderwensweek, die morgen van start gaat. Kurt en Ina zijn de trotse ouders van de tweeling Rien en Bob. 13 zijn ze ondertussen, maar dat ze er zijn, is helemaal geen evidentie geweest. Kurt en Ina volgden jarenlang een lastig parcours van vruchtbaarheidsbehandelingen.

Kurt Windels: "​Het is een verhaal van hoop en ontgoocheling. Voor mijn vrouw was het daarnaast ook nog eens sterk fysiek belastend. Dat weegt op alles wat je doet. Op den duur domineert dat je volledige leven."

Maar ondanks alles bleven Kurt en Ina positief. Het onderwerp is voor hen ook geen taboe, wat het voor veel anderen misschien wel is.

vzw Kinderwens

De Vzw Kinderwens begeleidt al 10 jaar wensouders. Dat is sowieso al een moeilijk proces, maar corona maakt het voor veel mensen nog eens zo zwaar. Dat zegt Lode Godderis uit Ingelmunster, één van de initiatiefnemers van de vzw: "​Tijdens de lockdown zijn de fertiliteitstrajecten stilgelegd en we hebben gemerkt dat dat een impact had op die mensen, die net een traject wilden opstarten. Er is wat onzekerheid ontstaan over wanneer die trajecten kunnen opgestart worden. Er is wat frustratie. Gelukkig zijn de fertiliteitscentra weer opgestart."

Om wensouders nog beter te kunnen begeleiden, is er nu ook een nieuwe website, en consultaties zijn vanaf september mogelijk in het Huis van het Kind in Oostende.