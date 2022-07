“Delukoilisatie”: protest tegen Russisch oliebedrijf Lukoil

In de Brugsesteenweg in Kuurne hebben enkele mensen vandaag geprotesteerd aan het tankstation van Lukoil. Het bedrijf zou bijna de volledige olieproductie in Rusland voor zijn rekening nemen en zou de opbrengsten gebruiken voor de oorlog tegen Oekraïne.

Het bedrijf Lukoil neemt 91% van zijn olieproductie in Rusland voor zijn rekening. Vrijwilligers van Promote Ukraine hebben in april in België een Lukoil-boycot gelanceerd met als hoofddoel informatie te delen over de situatie. Daarnaast wil het ook het bewustzijn verhogen over Lukoil als een Russisch bedrijf dat de oorlog van Rusland tegen Oekraïne sponsort.

“Delukoilisatie”

De organisatie wil aan “delukoilisatie” doen. "Het is van cruciaal belang te begrijpen dat de export van gas en olie de belangrijkste bron van inkomsten is voor Rusland. Het was in 2021 goed voor 36% van het totale budget van het land, ruwweg 9,9 miljard dollar aan inkomsten per maand”, aldus Promote Ukraine.

“Ondertussen hebben de directe verliezen als gevolg van de oorlog Rusland naar schatting ongeveer 3 miljard dollar per maand gekost, drie keer minder dan de energie-inkomsten van het land. Dit is een duidelijke illustratie van hoe effectief het stoppen van de aankoop van Russische energie kan zijn om de oorlog van Rusland tegen Oekraïne te stoppen”, vult de organisatie verder aan.