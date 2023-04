“Dit gaat te ver,” burgemeester Kuurne reageert furieus op foto’s terwijl hij shopt in buurgemeente

De burgemeester van Kuurne is furieus. Iemand heeft een foto van hem genomen terwijl hij shopte in een supermarkt in buurgemeente Harelbeke. Hij of zij speelde die foto daarna door naar een gemeenteraadslid van de oppositie.

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) reageert via Facebook: “Eerst ging ik hier heel licht over. Maar toen een vriend mij attent maakte dat dit er zwaar over is en schending privacy , werd ik inderdaad kwaad. Dat de foto daarentegen nog eens op het niveau van gemeenteraad wordt doorgestuurd om me politiek te pakken…. Komaan zeg .”

De foto werd volgens de burgemeester doorgestuurd om aan te klagen dat hij naar een Harelbeekse supermarkt ga. “Inderdaad, soms ga ik naar een supermarkt in Harelbeke Huis Maria - drankencentrale en heel zelden ook eens naar Delhaize Harelbeke. Want ik moet dan even verder in Harelbeke iets afhalen. Vandaar op mijn weg. Maar ik bezoek even goed en zelfs meer dan ooit heel wat supermarkten en winkels in Kuurne.”

Arcadia

“Een gemeenteraadslid van een andere partij (Nieuw Kuurne) is zo eerlijk om me het me te komen zeggen. Ik ging er licht over maar na nachtje slapen , durf ik zelfs zeggen dat ik dit wel moet aanklagen. Ik kreeg ook al door dat dit zelfs strafbaar is. Het is me daar niet om te doen. Maar wel er op te wijzen hoever bepaalde gaan en het zelfs niet meer beseffen. Wat is volgende ? Foto’s wat er in mijn winkelkarretje ligt ? En dan vragen velen zich af waarom velen de politiek verlaten ? Het gaat er zwaar over. Lang getwijfeld of ik dit ik zou posten maar nu weet je hoe ziekelijk bepaalde mensen geworden zijn. En niks meer van realiteit zien en mensen maar afknallen. Arcadia ….”

