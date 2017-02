“Expertise kustloodsen blijft gewaarborgd”

De expertise van de kustloodsen blijft gewaarborgd bij de hervorming van het loodswezen. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gezegd in de Commissie Voor Mobiliteit in het Vlaams parlement. Hij antwoordde op vragen van Renaat Landuyt (SP.a) en Bert Maertens (N-VA).

Zo’n 40 kustloodsen maken zich zorgen over de toekomst. De loodsen zijn gespecialiseerd in het binnenvaren van onze havens in Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort maar in een hervormingsplan van de Vlaamse overheid dreigen ze die expertise te verliezen, zeggen ze. In het plan moeten alle loodsen, en dus ook de zee- en kanaalloodsen overal kunnen worden ingezet. De kleine groep van kustloodsen hebben zich verenigd en willen een aanpassing van het plan.

Expertise blijft

“De expertise van de kustloodsen blijft gewaarborgd”, zei minister Weyts. “Het is niet de bedoeling dat alle loodsen op alle trajecten zullen worden ingezet maar dat bij piekmomenten loodsen uit een andere korps tijdelijk bijspringen om het scheepvaartverkeer gaande te houden. De grootste en moeilijke schepen zullen verder door de specialisten worden geloodst. Dat zal zo blijven. Voor de kusthavens zijn dat de kustloodsen. Daarmee kunnen we de groei opvangen van de havens. Ik geloof dat onze Vlaamse loodsen beter zijn dan de Nederlandse loodsen. Door hun ervaring moeten ze zich niet beperken tot één traject in hun leven maar met hun ervaring en bijkomende opleidingen zullen ze dat beter kunnen dan onze Nederlandse vrienden.”

Renaat Landuyt vroeg om ook een evaluatie mee te nemen in het stappenplan. Bert Maertens vindt het belangrijk dat het plan stapsgewijs wordt ingevoerd, vrijwillig en ook dat de specialisatie van de kustloodsen van belang blijft.