“Ieper al langer toeristisch centrum”

Als erkend toeristisch centrum mag je op zondag open zijn. Dat is al jaren zo in Ieper. Maar intussen is één en ander veranderd in de regeling van de openingsuren van handelszaken. En dat is nu op vraag van het Ieperse stadsbestuur aangepast. Zo mochten de zaken vroeger wel 7/7 open zijn, maar moesten ze ’s nachts wel binnen bepaalde uren sluiten. Nu mogen ze dus ook de klok rond opendoen.

Toch staat zeker niet iedereen te springen om alle dagen van de week te werken. “Het is zwaar voor het personeel en voor ons om een hele week open te doen. Je hebt een gezin en het moet ergens stoppen”, zegt winkeluitbaatster Annick Vanhove. Al zou winkelen op zondag voor sommige Ieperlingen geen overbodige luxe zijn. “Als je voltijds werkt heb je vaak geen tijd meer om zaken als kleren te komen”, laat Marie-Jeanne Bostyn weten.