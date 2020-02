“Kanaal Roeselare-Leie dreigt leeg te lopen”

Deze namiddag stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens uit Izegem aan minister Lydia Peeters een vraag over het kanaal Roeselare-Leie, en dat in de Commissie Openbare Werken.

Het kanaal moet worden opgewaardeerd, onder meer verdiept, en daar is 117 miljoen euro voor nodig, blijkt uit een studie. Bert Maertens: “Maar de toestand van het kanaal (kaaimuren en oevers), die belangrijk is voor heel wat bedrijven, is erg slecht. Als niet dringend structurele herstelwerken worden uitgevoerd, los van de verdieping, dan dreigt het kanaal zelfs letterlijk leeg te lopen in de lager gelegen rivier de Mandel. Dat zei De Vlaamse Waterweg gisteren tijdens een vergadering.”

Voor de meest dringende herstellingswerken (binnen max. 5 jaar uitgevoerd) is 32 miljoen euro nodig, alleen al om het kanaal bevaarbaar te houden. “De minister antwoordde dat ze het belang van het kanaal erkend en dat ze de komende vijf jaar elk jaar 5 miljoen zal reserveren. Maar dat is dus al te weinig om de meest dringende werken te realiseren. Als burgemeester van een kanaalgemeente en als streekparlementslid wil ik daarom aan de alarmbel trekken.”

Ook Martine Fournier (CD&V) en Jeremie Vaneeckhout (Groen) uitten in de Commissie hun bezorgdheid. De minister besloot met te zeggen dat er heel veel verlanglijstjes bij haar op tafel liggen, maar dat ze ging bekijken wat mogelijk is.