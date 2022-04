“Landingsbaan voor auto’s”: politie eist maatregelen na dodelijk ongeval Rekkem

"De kluifrotonde aan de N58 in Rekkem is een landingsbaan voor auto's." Zo reageert de politie op het ongeval waar afgelopen nacht twee jonge Fransen het leven lieten toen ze met hun wagen tegen een brugpijler te pletter sloegen. Structurele maatregelen zijn hoognodig, vinden ze.

Bij een zwaar verkeersongeval in Rekkem zijn vrijdagnacht rond 3.40 uur twee jonge Fransen om het leven gekomen. Aan het op- en afrittencomplex van de E17 ging het ter hoogte van de kluifrotonde helemaal mis. Een bestuurder verloor de controle over zijn voertuig en kwam tegen een brugpijler terecht.

De hulpdiensten snelden ter plaatse, en zagen al snel de ernst van de situatie in. "Veel erger kan niet. De wagen was volledig rond de brugpijler geplooid. De motor lag veertig meter verder", aldus Hans Van Poucke van hulpverleningszone Fluvia.

Eén van de inzittenden was al overleden, de andere verkeerde in kritieke toestand. De brandweer paste een noodbevrijding toe om de tweede inzittende de dringendste zorgen toe te kunnen dienen, maar kort daarna overleed ook hij aan zijn verwondingen.

Het Kortrijkse parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van de crash te onderzoeken. Uit de eerste vaststellingen van de expert is al gebleken dat het voertuig van de slachtoffers te snel reed.

"Landingsbaan voor auto's"

Het is niet de eerste keer dat het bij de kluifrotonde op de N58 misloopt. "Maandelijks zijn er incidenten", aldus Stefaan Vannieuwenhuyse van politiezone Grensleie. Een tijdje geleden is de maximumsnelheid nog aangepast naar 90 kilometer per uur.

Maar dat is niet genoeg, vindt de politie: er moeten nog snelheidsremmende maatregelen komen, en de verlichting moet beter. Al anderhalf jaar staat ze in contact met het Agentschap Wegen en Verkeer, om structurele maatregelen te bespreken. De studie loopt, maar het resultaat laat nog op zich wachten.

