“We weten nog altijd van niets”: vijf maanden na dood Jessy & Wibe in Rome

Bijna 5 maanden na het dodelijk ongeval waarbij de vriendinnen Jessy (24) en Wibe (25) om het leven kwamen op citytrip in Rome, zit de familie nog met heel wat vragen.

"Nu bijna 5 maand na het ongeval in Rome zitten wij met zoveel vragen maar geen antwoorden", zegt Jessy’s moeder uit Gullegem in een bericht op Facebook.

De twee vriendinnen stierven op 8 oktober 2022. Ze werden in een taxi aangereden door een Italiaanse chauffeur (38) die onder invloed was van drank, drugs en geen rijbewijs meer had. Hij pleegde ook vluchtmisdrijf.

Moeilijke zoektocht naar informatie

De moeder klaagt dat ze niet veel informatie krijgt van de Italiaanse politie.

"Het is onmenselijk zwaar voor de nabestaanden. Wij lopen met onze kop tegen de muur. Dagelijks word ik ermee geconfronteerd, wat zwaar weegt op mij. We zijn zwaarder gestraft dan de dader", schrijft de mama op haar Facebook-pagina.

