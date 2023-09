“We zijn voor jaren weg”: Ventilus wordt juridische strijd

Het openbaar onderzoek voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) is de eerste fase in de uitvoering van het Ventilus-project. Nu al wordt duidelijk dat er duizenden bezwaren tegen de hoogspanningslijn ingediend zullen worden. “Het is een voorontwerp GRUP. De juridische strijd moet nog helemaal losbarsten. We hebben in een later stadium nog de bouwvergunning, de omgevingsvergunning. We zijn voor jaren weg”, vertelt Franky Snaet van het burgerplatform ‘Leefbaar E403’.

Negatieve adviezen

Ook steden en gemeentes hebben bezwaren tegen de komst van de nieuwe hoogspanningslijn en namen een advocaat onder de arm. Er zijn ook nog veel onduidelijkheden in het dossier, vindt onder meer Oostkamps burgemeester Jan De Keyser: “Wij zitten op het snijpunt met Lichtervelde en Zwevezele, Torhout met een opstijgstation. Wat betekent dat concreet? Hoe zal dat landschappelijk ingevuld worden? En kan dan eventueel nog op een andere plaats gebracht worden.”

Ook Lichtervelde, Wingene, Torhout en Ardooie zullen opnieuw een negatief advies gegeven bij het openbaar onderzoek.