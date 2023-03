€ 141.000 energiesteun voor West-Vlaamse dierenasielen

33 asielen in onze provincie krijgen financiële steun van de Vlaamse overheid om hun energiefactuur te betalen. In totaal trekt Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) € 141.000 energiesteun uit.

De dierenasielen in West-Vlaanderen doen fantastisch werk door verwaarloosde, mishandelde, verdwaalde of thuisloze dieren op te vangen. Tot voor een paar jaar kregen de asielen daarvoor geen steun vanuit de overheid. In 2020 bracht minister Ben Weyts hier voor het eerst verandering. Vorig jaar bedroeg de totale steun al € 1,7 miljoen. Daarbovenop trekt Weyts nu ook extra middelen uit voor eenmalige energiesteun, nadat ook veel asielen geraakt werden door de fors gestegen prijzen.

De asielen die energiesteun ontvangen zijn onder meer het Blauwe Kruis Brugge (€ 25.000), Hippo Agri uit Brugge (€ 13.599), het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende (€ 12.750) en vzw Dierenasiel De Knuffelpootjes in Menen (€ 11.228).

"Niet in de kou laten staan"

“Dierenasielen doen fantastisch werk, dus we willen hen letterlijk en figuurlijk niet in de kou laten staan”, aldus Weyts. “De medewerkers en vrijwilligers voorkomen en verhelpen veel dierenleed. We mogen hen ook niet vergeten wanneer de energiefactuur aankomt.”