€ 4,9 miljoen voor scholenbouw in West-Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zal € 4,9 miljoen investeren in scholenbouw in de provincie West-Vlaanderen. 7 West-Vlaamse scholen kunnen met een investering van meer dan € 100.000 aan de slag.

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) krijgen. Vlaanderen trekt deze regeerperiode € 500 miljoen extra uit voor scholenbouw. In totaal zal er voor schoolinfrastructuur € 3 miljard geïnvesteerd worden.

Vlaanderen investeert deze maand ruim € 4,9 miljoen in West-Vlaamse scholenbouwprojecten. Dankzij deze projecten zullen honderden leerlingen en scholieren hun schooldagen in gloednieuwe of gerenoveerde schoolinfrastructuur kunnen doorbrengen. In 7 West-Vlaamse scholen wordt meer dan € 100.000 geïnvesteerd in scholenbouw. 17 andere scholen krijgen meer dan € 10.000, vaak voor kleinere herstellingswerken of bijvoorbeeld het vernieuwen van het sanitair.

Gemeentelijke Basisschool De Notelaar in Beernem realiseert met € 2 miljoen afbraakwerken en een nieuwbouw. 178 leerlingen kunnen gebruik maken van de nieuwe gebouwen. In Wevelgem voert Vrije Basisschool SPWe-basis met € 437.300 werken aan het buitenschrijnwerk uit. Vrije Basisschool De Sprong in Waardamme (Oostkamp) ontvangt € 113.400 voor het verbouwen van de leraarskamer en keuken tot extra speelplaats en een nieuw secretariaat.

Overzicht West-Vlaanderen