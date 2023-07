€220.000 subsidie voor Waregem en vzw De Gaverbeek

Sinds begin dit jaar overleggen de stad en vzw De Gaverbeek nog intensiever om de bloeiende paardenvereniging te versterken door hun terreinen op te waarderen. De visie is dezelfde als bij alle verenigingen op de hippodroom, namelijk de hippodroom en de site Sport Vlaanderen Waregem voorbereiden op de toekomst. Dat werd onder meer al gedaan door het aanleggen van een vernieuwde drafbaan en nieuwe stallen.

Vzw De Gaverbeek was de laatste vereniging die dringend nood had aan een renovatie van hun infrastructuur. Om een subsidie te krijgen, dienden de stad en vzw De Gaverbeek eind maart een investeringsdossier in bij Sport Vlaanderen. Dat dossier werd nu over de hele lijn positief beoordeeld.

All weather-piste als eerste realisatie

De eerste stappen om de toekomstvisie uit te bouwen, is de aanleg van een nieuwe all weather-piste en longeercirkel. Daarvoor zijn de eerste stappen reeds gezet. De nieuwe piste zal in de plaats komen van de gewone buitenrijbaan, die momenteel door verschillende paardensportverenigingen gebruikt wordt. Dankzij de nieuwe piste zullen trainingen, wedstrijden of evenementen niet langer afhankelijk zijn van het weer.



In een volgende fase worden ook de rode stallen en de zone errond gerenoveerd en worden de vaste eventinghindernissen hersteld, zodat de volledige hippische site nog beter uitgerust is om eventingwedstrijden te organiseren. Het is de ambitie van de stad om, met de steun van Sport Vlaanderen, het project af te werken binnen de drie jaar.