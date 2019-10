Over tien jaar zullen de brandweerposten van Kuurne en Harelbeke samen in een nieuw gebouw zitten. Alain Top, de burgemeester van Harelbeke, maakte het plan bekend op de gemeenteraad.

De locatie is wel nog niet bekend. Francis Benoit, burgemeester van Kuurne, en voorzitter van brandweerzone Fluvia, zegt dat eerst de kazernes van Waregem, Marke en Lauwe gebouwd worden, dan pas komt de fusie in Harelbeke en Kuurne. Dat zal dus ten vroegste in 2028 zijn.

Daarna komen nog Wevelgem, Heule, Lendelede en Avelgem aan de beurt.