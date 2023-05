1 jaar cel voor trainer na afspraakje met tiener

In een zaak van grooming is een 55-jarige trainer in het jeugdvoetbal door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf. De trainer maakte een afspraakje met een tiener die hem bewust in de val lokte.

De beklaagde was als jeugdtrainer actief bij een voetbalclub in Zandvoorde bij Oostende. Een vriend van één van zijn spelers maakte in het voorjaar van 2021 een vals Facebookprofiel aan om de trainer in de val te lokken. Daarbij gaf de vijftienjarige kerel zich bewust uit voor een jongen van twaalf. Hun chatgesprekken waren volgens het openbaar ministerie duidelijk seksueel getint. Zo werd besproken dat de jongen hem oraal zou bevredigen.

Interesse in jonge mannen

Op 7 april 2021 kwam het effectief tot een afspraakje in Oostende. De jongen en zijn vrienden confronteerden de beklaagde met zijn ontoelaatbaar gedrag en verwittigden de politie. De trainer ontkende echter met klem dat hij seksuele bedoelingen had. Daarnaast hield hij ook vol heteroseksueel te zijn, maar het Openbaar Ministerie merkte op dat het onderzoek van zijn gsm wel degelijk op een interesse in jonge mannen wees.

Opnieuw jeugdtrainer

In totaal liep de beklaagde al 23 veroordelingen op. Hij kreeg eerder al twee keer voorwaarden opgelegd, maar die werden telkens herroepen. Bovendien doet hij sinds april 2022 opnieuw pogingen om als jeugdtrainer aan de slag te gaan. Zo zou hij zelfs een tijdje een meisjesploeg in de streek van Mechelen gecoacht hebben.

"Beklaagde is zelf slachtoffer"

Meester Mathieu Langerock legde uit dat de trainer de feiten blijft betwisten. "Hij wou die jongen helpen en een luisterend oor bieden." De verdediging merkte ook op dat het slachtoffer zelf aandrong om af te spreken. "Hij is zelf ook slachtoffer van die snoodaards die hem erin wilden luizen, maar had verstandiger moeten zijn." Bij afwezigheid van de beklaagde vroeg de verdediging tevergeefs om een milde bestraffing. Bovendien werd de onmiddellijke aanhouding van de beklaagde bevolen.