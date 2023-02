1 jaar na storm Eunice: meeste schadegevallen in centrumsteden

We gaven zaterdag al mee dat 50.000 West-Vlamingen op 18 februari 2022 schade hebben geleden en dit voor zo’n 145 miljoen euro. Nergens was de schade zo groot als in onze provincie. In Oostende werd met 133 km per uur de zwaarste windstoot in West-Vlaanderen in 20 jaar tijd gemeten. De gevolgen waren vooral landinwaarts te merken. Alleen al in de zone Fluvia waren er tot 1.000 oproepen. In Ieper viel er een dodelijk slachtoffer. Maar er was vooral heel wat materiële schade.

Hieronder vind je de TOP 10 van gemeenten met de meeste schadegevallen: