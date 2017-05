1 mei: 1.800 stappen mee in Oostende

Op 1 mei komen in verscheidene steden in onze provincie de socialisten op straat om hun eisen kracht bij te zetten. In Oostende spreken de organisatoren van 1.800 mensen die mee stapten in de stoet. Sp.a-voorzitter John Crombez nam het beleid van de regering op de korrel.

Met de politieke kopstukken op kop trokken de 1 meivierders door het centrum van Oostende. In hun kielzog volgden delegaties van socialistische gemeentebesturen in West-Vlaanderen, vakbonden, sociale organisaties en militanten - ook van de PVDA - voor wie 1 mei nog het feest van de arbeid is.

Na anderhalf uur bereikte de stoet het Petrus- en Paulusplein. Daar riep Sp.a-voorzitter John Crombez op om zijn plan van een nieuwe sociale garantie te steunen. "We zien dat mensen die hun best doen en knokken het toch altijd maar moeilijker hebben", zei Crombez. "Ik noem dat de nieuwe kwetsbaarheid die we steeds meer zien. Wij vragen dat mensen die werken meer overhouden en de facturen niet blijven stijgen."