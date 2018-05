1 miljoen euro steun voor machinefabrikant LVD

De regering financiert daarmee een deel van het opleidingsprogramma waarmee het bedrijf zich kan omvormen tot een fabriek van de toekomst.



LVD is een wereldspeler in de ontwikkeling en vervaardiging van gestuurde machines voor plaatbewerking. Het bedrijf heeft – in samenwerking met de KU Leuven – een project lopen om zich om te vormen naar een toekomstgerichte fabriek. LVD wil zo evolueren van een machinebouwer die zijn producten aan de man brengt naar een onderneming die geïntegreerde oplossingen ontwikkelt op maat van zijn klanten: de eigenlijke plaatbewerkers.



Om de medewerkers klaar te stomen voor die transformatie, investeert LVD ruim 8,3 miljoen euro in opleidingen. De Vlaamse regering ondersteunt de investering met een strategische transformatiesteun van 1 miljoen euro.



Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “Met dit project kiest LVD duidelijk voor een nieuw groeipad. Maatwerk is nu eenmaal hét sleutelwoord van vandaag. Het stemt me tevreden dat LVD met zijn investeringen kiest voor een toekomst mét verankering van het bedrijf in Vlaanderen. De Vlaamse vestiging blijft immers het ontwikkelingscentrum van de groep.”



LVD telt vestigingen over heel de wereld en stelt in Gullegem ruim 420 mensen te werk.