1 miljoen euro transformatiesteun voor Aviko Poperinge

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits kent 1 miljoen euro steun toe aan Aviko Belgium in Poperinge. De onderneming bouwt momenteel een nieuwe hoogtechnologische productievestiging, die gepaard gaat met een investering van meer dan 200 miljoen euro.

Aviko Belgium in Poperinge krijgt 1 miljoen transformatiesteun van Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie. Op het industrieterrein Sappenleen in Poperinge investeert Aviko momenteel meer dan 200 miljoen euro in een nieuw productiebedrijf voor diepgevroren frieten en aardappelvlokken.

"Door de investeringen zal de West-Vlaamse vestiging haar activiteiten verankeren en zich verder internationaal kunnen profileren", aldus Crevits. Aviko is één van de grootste producenten van verse, diepgevroren en gedroogde aardappelproducten ter wereld.

Bekijk ook