1 op 3 bezorgd over financiën: ABVV trekt aan alarmbel

De overheid moet de minimumlonen verhogen, en meer investeren in kinderopvang en sociale huisvesting. Dat zegt de socialistische vakbond ABVV, na een bevraging bij duizend van haar leden in onze provincie.

Iets meer dan een derde van de West-Vlamingen ervaart angst door hun financiële situatie. Dat blijkt uit cijfers van socialistische vakbond ABVV West-Vlaanderen. Twee op de vijf geven aan dat ze maandelijks rondkomen, maar dat ze niets kunnen sparen. Eén op de vijf moet zelfs aan het spaargeld zitten om bijvoorbeeld de ziekte- of autoverzekering te betalen.

Bewuster shoppen

Ook winkelen is een pak duurder geworden. Handelaars merken dat mensen bewuster gaan shoppen. Ze kopen bijvoorbeeld maar een stuk in plaats van drie. De lonen stijgen dan wel mee met de index, maar dat gebeurt vaak later waardoor mensen toch aan koopkracht verliezen.

Uit de enquête blijkt bovendien ook dat slechts 57% van de ondervraagden een eigen huis heeft. Daarmee zit West-Vlaanderen onder het Vlaamse gemiddelde van 72%.