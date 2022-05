"1 op 3 jobs bedreigd en duurdere voeding door stikstofbeleid"

Vanmorgen is de West-Vlaamse landbouwsector en de agrovoedingsindustrie in Tielt gestart met een reeks van zogenaamde wake-up-calls. Landbouwers en voedingsbedrijven vragen politici om een meer realistisch stikstofbeleid.

Want 1 op 3 jobs dreigen verloren te gaan, en ook de impact op de productie en de prijzen van voeding in de winkel zal groot zijn, klinkt het.

Het lijkt alsof weinigen zich bewust zijn van de concrete impact van het stikstofdossier op de arbeidsmarkt en de voedingsbedrijven. Daarom nodigden de landbouworganisaties en agrovoedingsbedrijven vanmorgen de burgemeesters en West-Vlaamse politici in Tielt uit voor een eerste wake up call.

"1 job op 3 op schop"

"De slagzin van deze campagne is: 1 job op 3 op schop", zegt Michiel Van Robaeys van de Boerenbond. "Ik denk dat het vrij duidelijk is. We vrezen, zoals het er nu voor staat, dat het een hele grote impact zal hebben."

Niet alleen de landbouw zal door het stikstofdossier zwaar getroffen worden, zegt de sector, maar ook de voedingsindustrie. Broeierij Vervaeke-Belavi in Tielt ziet de bui al hangen.

Steven Vervaeke van Broeierij Vervaeke-Belavi: "Voor ons bedrijf betekent het dat dat meerder klanten en leveranciers van broedeieren zullen verplicht worden te stoppen. En de bedrijven die kunnen verder werken zullen met aantallen naar beneden moeten. Het verlies van competitiviteit in een Europese markt waar de grenzen open zijn, zal leiden naar minder lokale productie en de productie zal zich verplaatsen."

Bijsturen van stikstofbeleid

Het stikstofbeleid moet op enkele cruciale punten bijgestuurd worden om te beletten dat zowel de landbouw als de agrovoedingsbedrijven onderuit gaan, zeggen beide sectoren.

Michiel Van Robaeys (Boerenbond): "Lokale mandatarissen kunnen in hun eigen partijen toch de druk verhogen."

"Wij maken ons zorgen dat zoals kernenergie een symbooldossier was voor de groenen, dit stikstofdossier geen symbooldossier mag worden voor de huidige beleidmakers", zegt Steven Vervaeke. "Als het een symbooldossier wordt is de ratio weg."

Er volgen nog 2 West-Vlaamse wake-up calls voor lokale politici, in Oostkamp en in Ieper.

Brecht Warnez, Vlaams parlementslid (CD&V): "Het is belangrijk dat ze nu al hun zorgen vandaag, maar ook formeel via het openbaar onderzoek meegeven, zodat we daarmee aan de slag kunnen in Brussel. En dat we ook aan de andere politieke partijen kunnen duidelijk maken. De boeren leven in onzekerheid. We moeten hen zekerheid geven, zodat we ook voedsel kunnen behouden op ons bord."