1 op 5 rijdt te snel in schoolomgeving Brugge

Ondanks alle maatregelen en campagnes heeft de Brugse politie in september 945 boetes uitgedeeld voor overdreven snelheid in de schoolomgeving.

Nadat in februari een jongetje werd aangereden voor zijn school door een vrachtwagen, spaarde Brugge kosten noch moeite om de veiligheid aan schoolpoorten te verbeteren. toch heeft de politie in de eerste schoolmaand 945 boetes voor overdreven snelheid moeten uitdelen, dat is een op vijf. In de straat van de school van het jongetje stelde de politie 227 overtredingen vast.

Schepen van onderwijs Pablo Amys (SP.A) is onder de indruk van de resultaten: "dit bewijst dat de campagnes en maatregelen nodig zijn. We moeten het rijgedrag wijzigen en dat kan niet in een maand tijd. Ik ben ervan overtuigd dat we een stapje verder moeten gaan. dan denk ik vooral aan meer fiets- en schoolstraten."