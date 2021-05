1 op de 5 jongeren onder de 17 jaar heeft overgewicht

En daarom trok een team van artsen en zorgverleners van AZ Groeninge vanmorgen naar een basisschool in Kortrijk om kinderen ertoe aan te zetten gezond te eten en te bewegen. Preventie start bij de kinderen en ook wel op school. Ook topsporter Ann Wauters is erbij. Zij wil kinderen te sensibiliseren. “Ik doe mee omdat ik hen wil motiveren. Ik wil dat ze van jongs af beseffen dat het hun eigen lichaam is en dat ze er heel goed zorg voor moeten dragen.”

Het probleem van obesitas neemt toe, zelfs op heel jonge leeftijd. Gerd Vanhaverbeke, AZ Groeninge: “1 op 5 jongeren tussen 2 en 17 jaar in België heeft overgewicht. 5% is obees. We zien verontrustende cijfers, maar we zien wel verandering. We zien een keerpunt. Er is meer en meer interesse en sensibilisering. We doen aan preventie. We zien ook in scholen een veranderende situatie.”

AZ Groeninge wordt vandaag al te vaak geconfronteerd met diabetes, te hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten bij mensen die een ongezonde levensstijl hebben. De Basisschool Sint-Amand Zuid brengt gezond leven en beweging alvast op het voorplan. En kinderen sensibiliseren begint hier op school. Evy Christiaens, diëtiste: “We gaan niet spreken over diëten. We gaan hen gewoon een gezonde voeding aanleren. En af en toe een extraatje mag wel.”