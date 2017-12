1 tandarts op 1.226 inwoners in onze provincie

Het aantal tandartsen per inwoner verschilt enorm per regio in ons land.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er op 1 januari 2017 één tandarts per 776 inwoners actief, maar in de provincie Henegouwen was dat slechts 1 op 1.694. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block op een schriftelijke vaag van Anne Dedry (Groen).

Begin 2017 telde ons land in totaal 9.868 tandartsen of 1 tandarts per 1.147 inwoners. Er zijn verhoudingsgewijs meer tandartsen actief in Brussel, Waals-Brabant, Vlaams-Brabant en Luik.

Alle andere provincies zitten boven het gemiddelde. Het slechtst scoort Henegouwen, gevolgd door Luxemburg, Namen, Antwerpen, West-Vlaanderen (1 op 1.226), Oost-Vlaanderen en Limburg.

De cijfers