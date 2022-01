10 jaar Kasteelmoord door de ogen van Ruiselede

Maandag 31 januari is het tien jaar geleden dat Stijn Saelens vermoord werd in zijn kasteel Carpentier in Wingene. Op 17 februari 2012 vonden speurders zijn lichaam in een chalet in Maria-Aalter. Later bleek dat zijn schoonvader, André Gyselbrecht de opdracht gaf om Saelens te vermoorden.

Dokter Gyselbrecht was en is een bekend figuur in zijn gemeente Ruiselede. Ook zijn dochter, Elisabeth, en echtgenote van Stijn Saelens werkt in de praktijk. Tien jaar na de Kasteelmoord, blijven inwoners hem opzoeken in de gevangenis. En is het dorp verdeeld over zijn lot. Veroordeeld door de rechter, niet zo eenduidig door zijn dorpsgenoten, zo blijkt. We blikken vandaag, nog één keer, uitgebreid terug op de kasteelmoord. En geven daarbij de inwoners van Ruiselede een stem.

Steunbetuigingen blijven

"Het dorp is al jaren verdeeld: je hebt een voor- en tegenpartij", vertelt een inwoner. Hij heeft het over aanhangers van André Gyselbrecht en mensen die zijn handelingen afkeuren. Sommigen betuigen nog altijd steun aan hun dokter, anderen begrijpen waarom hij de opdracht zou gegeven hebben om zijn schoonzoon te vermoorden. Toch zijn er ook die vinden dat wie een moord begaat, de gevolgen moet dragen.

Hieronder een overzicht van de verschillende sleutelmomenten in het dossier van de Kasteelmoord .

31 januari 2012

Stijn Saelens werkt thuis, in zijn kasteel in Wingene, verder aan een boek dat hij schrijft. Als zijn vrouw thuiskomt, vindt ze een plas bloed. Stijn zelf is spoorloos. Politie komt ter plaatste en vindt ook een lege kogelhuls. De buurt van het kasteeldomein wordt uitgekamd. De sneeuw verhindert de speurders om het kasteeldomein en de omgeving verder uit te kammen. Ook zoeken in waterlopen of het kanaal heeft dan weinig zin. De onderzoekers zijn volop bezig met het natrekken van tips over de mysterieuze verdwijning, maar voorlopig blijft het lichaam van

Stijn Saelens nog altijd zoek. Wel hebben ze vijf mannen opgepakt, die later weer vrijgelaten worden door te weinig bewijs.

Saelens lag een poos geleden overhoop met zijn schoonfamilie omdat hij plannen had om naar Australië te verhuizen. De man zou ook in financiële problemen zitten en zou dreigende mails gestuurd hebben naar zijn schoonfamilie. De schoonvader, André Gyselbrecht en Peter, de schoonbroer, worden 48 uur vastgehouden, maar later weer vrijgelaten.

De schoonvader en de vrouw van Saelens hadden in het verleden een klacht ingediend tegen hem wegens incest. Dat was toen het koppel wilde scheiden, ondertussen waren ze weer samen.

16 februari 2012

Speurders kammen een bos in Maria-Aalter uit. Daar heeft Pierre Serry, een vriend van de schoonvader, een chalet. Het is de eerste keer in twee weken dat de Cel Vermiste Personen weer actief heeft gezocht. Door de strenge vorst lagen de acties stil. Officieel willen de speurders er niets over kwijt, maar de kans dat de kasteelheer nog levend wordt teruggevonden lijkt heel klein.

17 februari 2012

Er is gisteren na de zoekacties in het bos van Maria-Aalter gezegd dat er niets gevonden was, maar deze ochtend blijkt er meer aan de hand. De onderzoeksrechter in Brugge laat het bos afsluiten, niemand mag er nog in. Wat volgt is een aan- en afrijden van politieauto's en gerechtelijke diensten. Na de middag komt het parket van Brugge aan in Maria Aalter. Het nieuws gaat dan al rond dat een lichaam is gevonden in een put, niet ver van de chalet van Pierre Serry. De put was dichtgemaakt en bedekt met takken en boomstammen.

Exact twintig dagen na de verdwijning van Stijn Saelens, ziet het er naar uit dat de vermiste kasteelheer uit Wingene is gevonden. In het bos hebben speurders tijdens graafwerken een stoffelijk overschot gevonden. Er is nog geen identificatie gebeurd, maar toch gaat alles in de richting van Saelens. Er is zelfs na het vinden van het lichaam- ook vanuit de lucht gezocht met een helikopter met camera. Een lijkwagen heeft het gevonden lichaam in de late namiddag overgebracht naar het labo.

5 maart 2012

De schoonvader, André Gyselbrecht, bekent dat hij de opdracht gaf om zijn schoonzoon "een pak rammel te geven en even te laten verdwijnen". Morgen beslist de rechtbank van Gent of de drie verdachten in de kasteelmoord al dan niet aangehouden blijven. Het gaat om de schoonvader en de schoonbroer van het slachtoffer en de man van de chalet in Aalter.

18 april 2018

Het doek is gevallen over de Kasteelmoord. De straffen van de Brugse rechtbank zijn zwaar. Dokter André Gyselbrecht krijgt 27 jaar cel als opdrachtgever van de moord op Stijn Saelens. Pierre Serry moet 21 jaar de cel in, als organisator. En de twee Nederlandse tussenpersonen krijgen 27 en 15 jaar cel. De rechtbank maakte minutieus brandhout van alle argumenten van de verdediging en oordeelt dus dat niets minder dan een strenge en effectieve gevangenisstraf noodzakelijk is.

6 mei 2019

Dokter André Gyselbrecht uit Ruiselede krijgt in beroep een lichtere straf voor de moord op zijn schoonzoon. De rechter in Gent veroordeelt hem tot 21 jaar cel. In eerste aanleg kreeg hij nog 27 jaar. Ook twee andere verdachten krijgen lichtere straffen. De rechter in beroep wijst op de redelijke termijn die in deze zaak overschreden is, want de moord dateert van begin 2012.

25 januari 2022

André Gyselbrecht mag overdag nog niet systematisch naar huis. Hij vroeg beperkte detentie aan, waarbij hij overdag buiten zou mogen. Maar de strafuitvoeringsrechtbank heeft de zitting met enkele weken uitgesteld. Er liggen te veel andere dossiers op de plank.