10 miljoen euro voor kaaimuren

Enerzijds wordt er fors geïnvesteerd in de uitbreiding en de renovatie van River Terminal Wielsbeke. Anderzijds wordt er ook een nieuwe binnenvaartterminal aangelegd op het kanaal Roeselare-Leie, namelijk River Terminal Roeselare.

In Wielsbeke investeren de partners ongeveer 4,3 miljoen euro in de uitbreiding van de terminal en de renovatie van het bestaande kaaiplateau aan de River Terminal. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan een grote vraag, want exploitanten Shipit en Delcatrans noteerden goede overslagscijfers waardoor de huidige terminal te klein wordt. Concreet wordt er geïnvesteerd in een verlenging van de huidige kaaimuur met 85 meter, zodat er in de toekomst drie schepen tegelijkertijd kunnen laden en lossen. De werken zijn voorzien in 2018.

Om te anticiperen op het groeiende vervoer via water van bulk en palletten op het kanaal Roeselare-Leie, wordt ook daar geïnvesteerd in een overslagplatform. Waterwegen en Zeekanaal en de POM West-Vlaanderen willen ter hoogte van Schaapbrugge een nieuwe binnenvaartterminal ontwikkelen van ongeveer twee hectare. Deze terminal zal focussen op bulk- en palletmaterialen, gelet op de hoge aanwezige volumes in de regio. Hier wordt 5,5 miljoen euro in geïnvesteerd. Tegen 2020 moet hier minimaal 100.000 ton overgeslaan worden. Met deze projecten willen de partners de binnenvaart versterken, in het kader van het project Seine-Schelde.