In het onderzoek naar een nieuwe zeesluis in Zeebrugge liggen nu 10 alternatieven op tafel, op zes verschillende plaatsen. Wellicht tegen volgende zomer zal de Vlaamse regering bepalen waar ze de sluis het liefst ziet komen.

Bedoeling is dat de achterhaven in Zeebrugge beter toegankelijk zal zijn voor grotere schepen in de toekomst. Het onderzoek naar de haalbaarheid van de 10 alternatieven loopt volop. Tegen de zomer van volgend jaar zal Vlaanderen één locatie moeten uitkiezen. Later pas loopt het openbaar onderzoek. Het is duidelijk: de nieuwe Zeesluis is nog niet voor meteen.