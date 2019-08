10 procent van gecontroleerde bestuurders betrapt op rijden onder invloed

De lokale politie steunt de zomerbobcampagne met extra controles in Damme en Knokke-Heist. Sinds de start van de campagne reden al 49 van de 602 gecontroleerde bestuurders onder invloed van alcohol. Dat is bijna 10 procent.

Zeven automobilisten reden ook onder invloed van verdovende middelen. Het politieteam trok veertien rijbewijzen in. De politie controleert dag en nacht. Ze heeft extra oog voor bestuurders met een risicovol of onaangepast rijgedrag. Deze automobilisten worden onmiddellijk aan de kant gezet en gecontroleerd. “Onze politiezone bobt opnieuw mee”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Dankzij de gedrevenheid van onze patrouilles en efficiënte aanpak van de controles halen we elk jaar veel bestuurders onder invloed van alcohol of drugs uit het verkeer.”

De controles lopen ook na de bobcampagne door. "In Damme en Knokke-Heist kan je het hele jaar door op snelheid, rijden onder invloed, gsm-gebruik en gordeldracht worden gecontroleerd. Inwoners kunnen gevaarlijke verkeerssituaties steeds melden via PZ.DKH.Verkeer@police.belgium.eu," aldus nog Van Eenooghe.