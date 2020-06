10 sterfgevallen, 132 nieuwe bevestigde besmettingen

Tot nu toe werden in totaal 59 569 bevestigde gevallen gemeld; 33 533 gevallen (56%) in Vlaanderen, 18 879 (32%) gevallen in Wallonië en 6 104 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1 053 gevallen (2%)

Er werden 132 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur, waarvan 1 gevallen in woonzorgcentra, bevestigd door het nationaal testing platform. Van de 132 nieuwe gevallen waren er 83 (63%) gemeld in Vlaanderen, 31 (23%) in Wallonië, en 18 (14%) in Brussel.

In de laatste 24 uur werden 24 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 68 verlieten het ziekenhuis. 8% van de opgenomen patiënten in de laatste 24 uur was afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg (percentage berekend op basis van het aantal nieuwe opnames in ziekenhuizen die dit onderscheid hebben gemaakt in functie van de rapportage).

Op 9 juni werden 525 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 102 bedden op intensieve zorgen; 57 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 10 ECMO. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 48, waarvan 13 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

Er werden 10 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur*; 3 (30%) in Vlaanderen, 5 (50%) in Wallonië, en 2 (20%) in Brussel. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren. *Dit aantal sterfgevallen komt niet overe