10 West-Vlaamse gemeenten boven 'alarmdrempel'

In de periode van 10 tot en met 16 juli zijn er dagelijks gemiddeld 154 nieuwe besmettingen van het coronavirus opgetekend. Volgens de meest recente cijfers wordt de alarmdrempel van 20 besmettingen op 100.000 inwoners overschreden in tien West-Vlaamse gemeenten.

Het wekelijks gemiddelde vormt een stijging van 66 procent vergeleken met de situatie van de week voordien. Toen waren er 'maar' 93 besmettingen geregistreerd. Dat wordt bevestigd door Sciensano, dat voortaan opnieuw een persconferentie geeft met een update van de coronacijfers. Dat zal drie keer per week gebeuren op maandag, woensdag en vrijdag.

Tien West-Vlaamse gemeenten boven de alarmdrempel

Volgens de meest recente cijfers op 20 juli overschrijden tien West-Vlaamse gemeenten de alarmdrempel van 20 besmettingen of meer de voorbije zeven dagen, als we het reële aantal besmettingen extrapoleren naar 100.000 inwoners. In werkelijkheid gaat het dus niet om zoveel besmette gevallen, maar om een vermenigvuldiging om een vergelijking te kunnen maken die voor alle gemeenten dezelfde grootte heeft.

Dit zijn de cijfers op maandag 20 juli van de gemeenten waar de drempel wordt overschreden:

Ledegem: 18 coronabesmettingen - 186 besmettingen op 100.000

Moorslede: 11 coronabesmettingen - 98 besmettingen op 100.000

Torhout: 10 coronabesmettingen - 49 besmettingen op 100.000

Oostkamp: 6 coronabesmettingen - 25 besmettingen op 100.000

Kortemark: 5 coronabesmettingen - 40 besmettingen op 100.000

Tielt: 4 coronabesmettingen - 20 besmettingen op 100.000

Oostrozebeke: 4 coronabesmettingen - 50 besmettingen op 100.000

Hooglede: 3 coronabesmettingen - 30 besmettingen op 100.000

Ichtegem: 3 coronabesmettingen - 21 besmettingen op 100.000

Ardooie: 2 besmettingen - 22 besmettingen op 100.000

Daarnaast tellen Kortrijk (12 besmettingen), Roeselare (9 besmettingen) en Oostende (6 besmettingen) meer dan vijf geregistreerde gevallen.

"Verantwoordelijk blijven gedragen"

Op de eerste nieuwe dagelijkse persconferentie hebben Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum zich geruststellend getoond, maar ook gehamerd op de nood aan voorzichtigheid, nu het aantal besmettingen met het coronavirus al twee weken stijgt. "Het virus is duidelijk niet weg, we moeten er dus rekening blijven mee houden", zegt Boudewijn Catry, verantwoordelijke van de dienst zorginfecties en antibioticaresistentie bij Sciensano.

"We moeten onze contacten nog steeds beperkt houden, en grote groepen mensen vermijden. Het is daarom zeer betreurenswaardig dat er de voorbije dagen een aantal evenementen en feesten zijn geweest met meer dan honderd aanwezigen, waar zelfs gedanst werd. Dat zijn de ideale omstandigheden voor het virus om zich te verspreiden. We moeten ons verantwoordelijk blijven gedragen, en vooral thuisblijven als we symptomen hebben die doen vermoeden dat we besmet zijn, zoals hoesten, koorts, vermoeidheid, spierpijn. In dat geval moeten we een arts bellen die dan zal beslissen wat er moet gebeuren, of het om het coronavirus kan gaan en of we een test nodig hebben."