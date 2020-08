10 West-Vlaamse gemeenten boven corona-alarmdrempel

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

Elf gemeenten in onze provincie zitten boven de alarmdrempel, daar hebben ze dus omgerekend meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Ledelede kleurt donkerrood met 52 besmettingen per 100.000 inwoners.

Algemene besmettingscijfers dalen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is op een week tijd met 15 procent gedaald. In de week van 13 tot en met 19 augustus werden gemiddeld 507,9 besmettingen per dag geregistreerd. In totaal zijn er in België al 81.468 bevestigde besmettingen met het coronavirus, wat er 574 meer zijn dan het aantal dat zaterdag was gemeld.

Het gemiddeld aantal doden per dag blijft wel stijgen. Er stierven op een week tijd gemiddeld 9,7 mensen per dag aan COVID-19. Dat is een toename met 31 procent in vergelijking met vorige week. Het totale dodental in ons land staat intussen al op 9.988, drie meer dan zaterdag was aangegeven.

Tot slot werden op een week tijd gemiddeld 26 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen. In vergelijking met vorige week is dat een daling met 23 procent. In de ziekenhuizen lagen zaterdag 310 patiënten, van wie 85 op de afdelingen intensive care. Voor die laatsten gaat het om een stijging met 4 procent.