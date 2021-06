10 zomerdokters vangen tekort op in De Panne

In de vakantieperiode stijgt het bevolkingsaantal in de kustgemeente traditioneel van 11.000 naar 60.000. De inwoners hebben dan heel wat moeilijkheden om bij een huisarts te raken. De Panne telt op dit moment slechts vijf huisartsen. Het proefproject 'Summerdoc' moest de acute nood opvangen. Huisdokters konden hun kandidatuur indienen om er tijdens juli en augustus tijdelijk te gaan werken.

Tien dagen na de oproep heeft De Panne al genoeg huisartsen gevonden voor de volledige zomerperiode. De huidige huisartsen van de kuststad deden de selectie. De stad hoopt dat sommige zelfs blijven plakken na de zomer. De Panne heeft namelijk dringend nood aan huisartsen.

De dokters zullen werken in een leegstaand kabinet. Daarnaast mogen ze met hun gezin gratis logeren in een vakantiewoning. In het verblijfspakket zitten ook een strandcabine, een elektrische fiets, een initiatie zeilwagenrijden, een bezoek aan Plopsaland en nog heel wat meer.

