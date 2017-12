100 bewoners opgevangen in hotels en Centrum Ysara

De bewoners van getroffen appartement Mosselbank in Nieuwpoort zijn gisteravond allemaal geëvacueerd. Ze konden opgevangen worden in verschillende hotels.

Ze konden ook terecht in Centrum Ysara, waar geregeld een stand van zaken werd gegeven.

Ook de bewoners van het aanpalende appartement Meeuwenbank werden gisteravond geëvacueerd, en die konden vandaag, rond de middag terug naar huis. Het is momenteel nog niet duidelijk of een deel van de bewoners van het meest getroffen appartement ook vandaag naar huis mag. Er is een nieuwe infosessie om 17 uur.

Lief Van Asbroeck: "Wij hebben in een hotel buiten Nieuwpoort geslapen. Ik vond de opvang perfect. De mensen waren heel vriendelijk."

Noodnummer

Buurtbewoners kunnen vandaag nog steeds terecht bij het noodnummer van de stad Nieuwpoort (058 22 44 21), waar eveneens een team van de psychosociale bijstand de telefoons bemannen. Wanneer verdere bijstand zou nodig zijn, kan contact opgenomen worden met de Politiezone Westkust, dienst Slachtofferhulp, voor psychosociale problemen via 058 53 30 00.

