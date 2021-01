100 horecazaken staan plots "te koop"

Vanmorgen verschenen ruim 100 immoborden aan horecazaken in de Kortrijkse regio. Op de borden staat: ‘Immo VDB, over te nemen door de overheid’. Met de actie wil de horeca een noodkreet slaan.

“We wachten bang af hoeveel van onze collega's uiteindelijk het niet zullen redden van deze verdrinkingsdood terwijl deze regering schaamteloos toekijkt naar deze afslachting," staat in een mededeling.

Sinds 15 maart vorig jaar is de horeca gesloten en leven de zaken binnenkort 8 maanden in onzekerheid. “Sindsdien krijgen verschillende sectoren waaronder de horeca, die garant staan voor ruim 135.000 arbeidsplaatsen, geen enkel toekomstperspectief, leven in onzekerheid, stock die vervalt, levenswerken die kapot gaan enzo verder ...” (lees verder onder de foto)

Vooral het gebrek aan perspectief en communicatie vanuit de overheid weegt zeer zwaar door op de sector, zegt de Kortrijkse horeca. “Een grote zorg is hoelang we nog ons gemotiveerd personeel kunnen behouden nu zij al die maanden op 70% van hun loon terugvallen. Zullen er verdere investeringen nodig zijn wanneer we mogen opengaan, zoals bijvoorbeeld het al dan niet plaatsen van een ventilatiesysteem? Hoelang zullen de steunmaatregelen blijven gelden? Zullen de voorgaande BTW regels (6%) bij heropening ingevoerd worden? Zal elk type horeca op hetzelfde moment kunnen openen en zal een heropening tijdig aangekondigd worden?”

De horeca benadrukt wel dat ze kan rekenen op de solidariteit van stad Kortrijk.

Bekijk hier het campagnefilmpje van de horeca: