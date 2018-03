100 jaar geleden werd laatste man onthoofd

Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat Emiel Verfaille onthoofd werd in de gevangenis van Veurne. Hij kreeg zo de bedenkelijke eer om de laatste man in België te zijn die door de guillotine aan zijn einde kwam.

De 26-jarige onderofficier Emiel Verfaille had tijdens zijn dienst aan het front de 20-jarige Rachel Ryckewaert zwanger gemaakt. Hij vermoordde haar omdat hij ook aan een ander meisje, een zekere Augusta, had beloofd om te huwen. Hij bedacht een zorgvuldig moordplan maar viel uiteindelijk toch door de mand.

En de man had pech. Normaal was het de gewoonte dat de koning voor elk doodstrafvonnis gratie verleende zodat de straf werd omgezet in levenslang. Maar Albert I verwierp Verfailles genadeverzoek. De man had volgens hem geen recht op een beschermd verblijf in een cel terwijl zoveel soldaten aan het front moesten vechten. Speciaal voor hem werd vanuit Frankrijk een guillotine naar Veurne gestuurd, samen met de ervaren Franse staatsbeul Anatole Deibler.