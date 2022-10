100-jarige man opgelicht door valse bankmedewerker

In Koksijde is een 100-jarige man opgelicht door een valse bankmedewerker. Hij is zo’n 2400 euro kwijt. De oplichter probeerde ook om een 87-jarige vrouw uit De Panne op dezelfde manier te benaderen, maar zij vertrouwde hem niet.

De dame werd gisteren rond 15 uur zogezegd opgebeld door KBC. Een oplichter probeerde haar wijs te maken dat een aankoop van 600 euro als een verdachte transactie werd beschouwd. Daarom zou iemand langskomen om cardstop te activeren. Even later kwam inderdaad een Nederlandstalige jongeman aan de deur. De valse bankmedewerker vroeg haar bankkaart, maar daar ging het slachtoffer niet op in. Daarna kwam ze de feiten zelf melden aan het onthaal van het politiecommissariaat.

Iets later kreeg de politie een gelijkaardige melding van een 100-jarige man uit Koksijde. Het slachtoffer was door een bank op dezelfde manier benaderd over de vermeende verdachte transacties. Ook in dit geval kwam een valse bankmedewerker langs om hem te helpen cardstop te activeren. Ter plaatse controleerde de jongeman met een kaartlezer het saldo van de Koksijdenaar. Daarbij werd 2.400 euro overgeschreven naar een onbekende rekening. Ook nam de verdachte de bankkaart van het slachtoffer mee, om zogezegd de kaart te vernietigen.

Volgens de politiezone Westkust werden beide feiten gepleegd door een jongeman van ongeveer 30 jaar oud met getaande huidskleur. De verdachte heeft opgeschoren kort krullend haar, is ongeveer 1.70 meter groot en struis gebouwd. "Als u dergelijke telefoons krijgt, verwittigt u best onmiddellijk telefonisch de politie. Er zal altijd direct een ploeg ter plaatse gestuurd worden,” klinkt het.