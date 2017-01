100-jarige zit frequent op Twitter

Een eeuwling die vertrouwd is met Twitter, het lijkt bijna niet te kunnen en toch. Jan Verroken die sinds kort in een woon- zorgcentrum in Koksijde verblijft combineert die twee.

Precies vandaag is de gewezen CVP-er, burgemeester en Europarlementslid 100 jaar. En de afgelopen vijf jaar verstuurde hij zo’n 23.000 tweets. "Wat ik tweet. De inval van het moment. Mijn gedachten over internationale politieke gebeurtenissen. Trump, daar reageer ik op. Voor mij is dat een ramp. Hij denkt dat hij de man is. Het is een zot. Het is misschien en beetje straf gezegd, maar het is een maniak."