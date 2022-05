'100 km van Ieper' gestart

De 100 km van Ieper startte in 1972, toen enkele sportievelingen uit de Ieperse sportraad het idee hadden om een meerdaagse wandeltocht te organiseren naar het voorbeeld van de mars Arlon-Vielsalm.

In de jaren '70 groeide de belangstelling van militairen uit Engeland, Duitsland en Canada. Maar gaandeweg vonden ook individuele wandelaars, wandelclubs en gezinnen met kinderen de weg naar de '100 km van Ieper'. Er wordt gewandeld in en rond Ieper met pareltjes als het provinciedomein de Palingbeek, de Gasthuisbossen rond Zillebeke en Zonnebeke en het Heuvelland. Dat zijn ‘de’ troeven die garant staan voor prachtige omlopen. Ieper en omstreken zijn dan ook stille getuigen en een prachtig decor voor dit uniek wandelgebeuren.

Voorzitter Jan Durnez: "Omwille van de coronapandemie werd de 49ste editie in 2020 noodgedwongen geannuleerd. Onder de naam ‘100 km rond Ieper’ ging de 49ste editie in 2021 onder een aangepaste covid-veilige formule door. Het werd een 18-daags wandelevenement met 10 permanente lussen die vrijblijvend konden afgelegd worden."

2022 moet voor de organisatoren een feestelijke editie worden met de 50ste ‘100 km van Ieper’. Men kan trouwens ook één of twee dagen deelnemen en telkens zijn er diverse afstanden. Voor G-sporters en gezinnen et kinderbuggy's zijn er korte afstanden van 6 of 8 km.