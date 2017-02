100 leerlingen geëvacueerd uit internaat door brand

Meer over dit onderwerp vanavond in het nieuws van FOCUS

Deze nacht omstreeks 2 uur is brand ontstaan op de eerste verdieping van het internaat 'De Korrel' van de hotelschool in Koksijde.

Op het moment dat de brandweer toekwam, waren alle leerlingen al geëvacueerd uit het brandende gebouw, op één iemand na. Een jongen zat vast in zijn kamer op de eerste verdieping en werd ontzet door de brandweer. Hij werd afgevoerd naar het AZ Sint-Augustinusziekenhuis met lichte intoxicatieverschijnselen, maar mocht ondertussen het ziekenhuis verlaten.

De andere leerlingen werden eerst opgevangen op de speelplaats, en later in een restaurant langs de Houtsaegerlaan.



Directeur Peter Verbeke: "In het gebouw "De korrel" zijn 22 kamers en huizen de vierdejaars (gemengd) en zesdejaars (meisjes). Deze week vond toevallig een evacuatie-oefening plaats in de hotelschool, iedereen was goed voorbereid."

De brand is zeker ontstaan op de eerste verdieping in de hal van de slaapkamers in een zitruimte. De oorzaak is voorlopig niet bekend en het onderzoek is in volle gang. Alle leerlingen van de getroffen vleugel kunnen opnieuw in de hotelschool slapen, maar wel in andere gebouwen.