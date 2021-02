100 miljoen euro voor digitalisering justitie

Justitie heeft in ons land een enorme technologische achterstand. Meer dan 8.000 medewerkers hebben een computer die ouder is dan acht jaar. Bovendien wordt daarbij nog steeds gebruik gemaakt van Office 2013. Een systeem dat vanaf volgend jaar niet langer ondersteund zal worden door Microsoft wegens te verouderd. Driekwart van de diverse dossierbeheersystemen van de rechterlijke orde zijn meer dan vijftien jaar oud. De externe bedrijven die aangesteld zijn om deze te onderhouden, vinden zelfs geen informatici meer die met deze verouderde systemen kunnen werken.

Minister Van Quickenborne: “Europa vraagt te investeren in vergroening en digitalisering. Het feit dat justitie vaak te traag en te oubollig werkt, is in grote mate te wijten aan de gebrekkige digitalisering. Als we het vertrouwen van de burgers in justitie willen herstellen, dan is een snellere, menselijkere en straffere justitie een cruciale voorwaarde om hierin te slagen. Dit is voor mij één van de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren.”

Het digitaal transformatieplan voorziet onder meer degelijk IT-materiaal, een globaal digitaal documentbeheersysteem en gelinkte databanken.