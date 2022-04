100 synchroonzwemsters na vijf jaar afwezigheid terug voor optreden

Een honderdtal jongeren maakt zich op voor een uitzonderlijk Paasweekend in Lago Kortrijk Weide. Velen van hen hebben zelfs nooit een optreden meegemaakt. Het lijkt wel een eeuwigheid geleden dat de Flamingo’s hun sportieve en artistieke zwemvoorstelling nog eens aan een publiek konden tonen.

"In de Krokusvakantie is iedereen mee geweest op stage. Als je wil meedoen aan de show is dat een verplichte stage. Dat was van zondagavond tot vrijdagavond elke dag 8 uur aan een stuk training. Dat was een heel intensieve stage", klinkt het bij Bieke Demeyer van Synchro Klub Flamingo's.

‘Flamingo’s Around The World’ wordt zaterdag, zondag en paasmaandag opgevoerd in Lago Kortrijk Weide.