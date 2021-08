100-tal dode vissen op kanaal Veurne-Diksmuide

In Veurne is het water rond de stad en het kanaal Veurne-Duinkerke bedekt met een dikke laag eendenkroos. Op sommige plaatsen is die soms tot 20 cm dik. Het fenomeen duikt al enkele jaren op maar is nu wel extreem.

Door het kroos komt er geen licht in het water en daardoor zakt het zuurstofpeil. De brandweer heeft al een 100-tal dode vissen opgeschept. Het gaat vooral om karpers, brasem en rietvoorns. Het is onduidelijk hoeveel vissen er nog onder de brij liggen. Rik Breem, brandweer Veurne: “Momenteel wachten we op een firma die komt met een speciaal ponton om die eendenkroos uit het water te halen. Daarna is er meer kans om die dooie kadavers te gaan uitvissen met netten.” (lees verder onder de foto)

De Vlaamse Waterweg, die de beheerder is, zal nu actie ondernemen. Ook de Vlaamse milieumaatschappij volgt het fenomeen op de voet. Laurent Neuville, Vlaamse milieumaatschappij: “Het is een exoot, een soort dwergkroos die hier de laatste jaren de kop op steekt. Door trafiek is dat plantje hier terecht gekomen en voelt het zich goed in z'n sas. Door de nutriënten in de waterloop begint die extreem te bloeien en blijft in het kanaal een indrukwekkend tapijt achter .”

Wellicht morgen kan het verwijderen van het eendenkroos hier starten. Ook in Ieper was er al een probleem. Er wordt nu verder onderzocht hoe er in de toekomst sneller kan worden ingegrepen.