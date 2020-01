100 per uur in zone 50: politie RIHO trekt rijbewijzen in

Bij snelheidscontroles in Roeselare en Izegem zijn enkele snelheidsduivels betrapt, zeker in Izegem.

Bij de eerste controle in de Meensesteenweg in Roeselare reed 2,5 procent van de chauffeurs te snel. Je mag daar vijftig, de snelste reed 98 per uur. Zijn rijbewijs is voor vijftien dagen ingetrokken. Er reed ook iemand 84 per uur, terwijl hij eigenlijk een rijverbod had.

De tweede snelheidscontrole was in Izegem, en dat was minder positief. in de Lodewijk de Raetlaan reed bijna een kwart van de gecontroleerde auto's te snel. Twee bestuurders reden 101 waar je vijftig mag, het dubbele dus. Ook zij zijn voor vijftien dagen hun rijbewijs kwijt.