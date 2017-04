In de twee weken dat de Mercator in Oostende weer op zijn vertrouwde plaats ligt hebben al 10.000 mensen het schip bezocht.

Het voormalig opleidingsschip is twee jaar weggeweest voor onderhoud en de Oostendenaars en toeristen hebben het duidelijk gemist. De hele Paasvakantie was het een komen en gaan. De 10.000e bezoeker is vanmorgen letterlijk in de bloemetjes gezet.