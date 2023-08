100.000 bezoekers op TAZ

Het Kunstenfestival TAZ in Oostende blikt, ondanks het slechte weer, terug op een geslaagde editie. Er kwamen 100.000 bezoekers opdagen. Er was een bezetting van 95% en heel veel uitverkochte voorstellingen.

De artistieke leiding was dit jaar in handen het duo Cindy Godefroi en Jozefien Mombaerts. Het thema was ‘Raak me. Bemin en betoog’. TAZ brengt elke zomer bekende gezelschappen naar Oostende. Zo was er de première van ‘Opening Night’, de nieuwste voorstelling van De Hoe. Maar ook jonge makers krijgen een podium.

West-Vlaamse artiesten

Ook heel wat West-Vlamingen stonden op TAZ deze zomer. Miet Warlop uit Torhout bracht er haar bejubelde voorstelling ‘One Song’. Er was de première van ‘Candide’, een voorstelling van Laurens Aneca uit Leffinge en Bjorn Floréal. Tijdens ‘It’s A Family Affair’ in Kunstencentrum Kaap speelde Oostendenaar Johannes Verschaeve samen met zijn vader een bijzondere set. Na protest van de kinderen vorig jaar was er opnieuw een uitgebreid programma voor kinderen in het Leopoldpark onder de naam ‘Wonderwaai’, het vroegere familiepark.

Alles samen stonden er ruim 1.000 mensen op het podium. Het festival kon rekenen op meer dan 500 vrijwilligers. Theater Aan Zee vindt volgend jaar plaats van 31 juli tot en met 10 augustus.

