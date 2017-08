100.000 euro werkmateriaal gestolen bij Stadsbader

Het gaat om lasertoestellen, multiboormachines en betonzagers. De diefstal gebeurde op het hoofdkantoor langs de Kanaalstraat in Stasegem.

Omdat het bouwverlof is, stonden alle werfwagens daar netjes geparkeerd. Ondanks de beveiliging konden de dieven een twintigtal bestelwagens openbreken. Bij Stadsbader maken ze nu een inventaris op van de gestolen spullen. Via de serienummers hopen ze dat die later weer opduiken. Maandag is het bouwverlof voorbij en dan hervatten de werknemers het werk. Het bedrijf is van plan te investeren in extra bewakingscamera’s.